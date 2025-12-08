IQ-Genie widerspricht Bitcoin-Pessimisten: Warum jetzt laut Kim die echte Chance beginnt

Zum Wochenstart steigen die Kurse am Kryptomarkt leicht an. Nachdem Bitcoin über zwei Monate hinweg nahezu kontinuierlich gefallen ist, zeigen sich nun erste Erholungsbewegungen. Doch trotz dieser leichten Aufwärtsimpulse bleibt die Unsicherheit hoch - viele Anleger fürchten den Beginn eines erneuten Bärenmarktes. Andere wiederum sehen genau jetzt eine besonders günstige Einstiegsphase. Einer der bekanntesten Optimisten ist Younghoon Kim, offiziell anerkannt als der Mensch mit dem höchsten jemals gemessenen IQ.

Warum der "Mann mit IQ 276" auf einen Bitcoin-Anstieg setzt

Younghoon Kim wurde weltweit bekannt, nachdem Tests ihm einen IQ von 276 bescheinigten - ein Wert, der weit über klassischer Hochbegabung liegt. Seine analytischen Fähigkeiten gelten als außergewöhnlich. Bekannt wurde ebenfalls, dass er selbst Bitcoin gekauft hat, und zwar zu deutlich höheren Kursen als aktuell. Dennoch sieht er im jüngsten Rücksetzer keinen Grund zur Sorge.

Kim bezeichnet die aktuelle Korrektur als "attraktive Gelegenheit" und widerspricht der verbreiteten These eines neuen Bärenmarktes. Seiner Einschätzung nach handelt es sich um gezielte Marktbewegungen, nicht um strukturelle Schwäche. Während viele Anleger bei fallenden Kursen in Panik geraten, betrachtet Kim die Preisentwicklung als normalen Bestandteil eines intakten Marktzyklus.

Experten widersprechen der Bärenmarkt-Theorie ebenfalls

Auch andere professionelle Marktteilnehmer sehen die Lage weniger pessimistisch als viele Privatanleger. Während Retail-Investoren häufig historische Muster und Vierjahreszyklen heranziehen, bewerten institutionelle Analysten die makroökonomischen Rahmenbedingungen - und genau hier verdichten sich bullische Signale.

Die US-Geldmenge M2 hat ein neues Rekordhoch erreicht, Zinssenkungen der US-Notenbank gelten als wahrscheinlich, und zusätzliche steuerpolitische Maßnahmen der Trump-Administration könnten weitere Liquidität in den Markt bringen. Auch Analysten wie Bloomberg-Experte Eric Balchunas widersprechen der Vorstellung, Bitcoin stünde vor einem großen Crash. Im Gegenteil: Viele makroökonomische Indikatoren sprechen eher für eine kommende Erholung als für eine tiefere Abwärtsbewegung.

Bitcoin Hyper: Wachsende Nachfrage trotz Bitcoin-Schwäche

Während Bitcoin selbst schwächelt, richtet sich der Blick vieler Anleger auf Projekte, die unabhängig vom BTC-Kurs Wachstum generieren können. Besonders Bitcoin Hyper steht derzeit im Mittelpunkt des Interesses. Das Projekt soll erstmals ermöglichen, Bitcoin als aktiv nutzbares Asset im DeFi-Sektor einzusetzen - ein Bereich, der bisher von Ethereum dominiert wurde.

Technisch kombiniert Bitcoin Hyper die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks mit der Leistungsfähigkeit der Solana Virtual Machine. Durch das Bridging können Nutzer BTC auf die Hyper Chain übertragen und dort Smart Contracts, Staking, Gaming und DApps nutzen. Der $HYPER-Token ist dabei das zentrale Element für Gebühren, Governance, Liquidität und Staking. Bereits knapp 30 Millionen US-Dollar wurden im Presale investiert - ein starkes Zeichen für das Vertrauen vieler Anleger.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.