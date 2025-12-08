Ola Källenius macht keine halben Sachen. Während die europäische Konkurrenz bei der Batteriezellfertigung strauchelt und Investitionen kürzt, sichern sich die Stuttgarter aggressiv den Zugriff auf asiatisches High-Tech. Zum dritten Mal innerhalb von nur 18 Monaten unterschreibt Mercedes-Benz einen Liefervertrag mit dem südkoreanischen Giganten LG Energy Solution (LGES).Rund zwei Billionen Won - umgerechnet 1,17 Milliarden Euro - schwer ist das neueste Paket. Der Lieferzeitraum erstreckt sich über ...

