Berlin/Potsdam (ots) -Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) beendet in dieser Woche rbbtext, den Teletext des rbb Fernsehens, als eigenständiges redaktionelles Angebot. Intendantin Ulrike Demmer: "Der Teletext spiegelte auf engem Raum das gesamte Angebot des rbb wider - Information, Kultur, Bildung, Unterhaltung und Sport für die Region. Über drei Jahrzehnte wurde der rbbtext mit journalistischer Kompetenz und redaktionellem Herzblut gepflegt und war erfolgreich bei seinen Nutzerinnen und Nutzern. Wenn wir ihn jetzt aus Kostengründen einstellen müssen, ist das schmerzhaft, mein Dank gilt allen, die ihn so lange so erfolgreich gemacht haben."Über die Teletext-Taste der TV-Fernbedienung und über die rote HbbTV-Taste wird es im rbb Fernsehen künftig im 300-er Magazin des Teletextes weiterhin die Programmvorschauen für das rbb Fernsehen geben sowie einen Nachrichten-Überblick von rbb24 Inforadio. Auf den anderen Seiten nutzt der rbb den ARD Text mit seinem kompletten Angebot - Tagesschau-Nachrichten, bundesweitem Sport, Wetter, bis hin zu Wirtschaft, Kultur und Börse. Auch nach der Umstellung werden wie gewohnt die Untertitelungen für Hörbehinderte auf Seite 150 weitergeführt. Die Internetversionen des Fernsehtextes rbbtext.de, rbbtext.mobi sowie die rbbtext-App entfallen allerdings.Der bisherige Textdienst hat in Berlin und Brandenburg in den Dritten Programmen seit 1992 das Fernsehen als Zusatzservice begleitet. Im März 1992 ging ORBtext in Brandenburg auf Sendung, im Oktober 1992 BerlinText im SFB. 2004 fusionierten die Angebote zum rbbtext. Viele Service-Inhalte aus den Anfangsjahren, wie Abfahrtszeiten der Regional- und Fernzüge sowie Start- und Ankunftszeiten für die Flughäfen der Region, Agrarwetter, Stellenangebote der Arbeitsämter oder Verkehrsinformationen sind heute einfacher und leichter zugänglich über Internet und Apps zu erreichen.Hintergrund der Umstellung sind umfangreiche Einsparmaßnahmen im gesamten rbb, die auch die redaktionelle Ausstattung des rbb-Textes betreffen. Die Maßnahmen sind Teil einer grundlegenden Neuaufstellung es rbb, mit der der Sender auf Herausforderungen durch neue Technologien, die faktische Reduzierung seiner realen Einnahmen und erhebliche Veränderungen des Medienkonsums reagiert. Ziel ist, die Mittel innerhalb des rbb so neu zu verteilen und die Strukturen so verändern, dass er auch künftig mit seinen Angeboten möglichst viele Menschen erreicht und seinem Auftrag gerecht wird.Pressekontakt:rbb Presse & Informationpresse (at) rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6174919