Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Für Konjunktur und Finanzmärkte ist mittelfristig unwichtig, ob die Fed die Zinsen im Dezember oder im Januar senkt, so die Analysten der Helaba.Mangels aktueller Daten taste die Notenbank weiter im Nebel.Nach Erachten der Helaba überschätze der Markt derzeit die Wahrscheinlichkeit einer vorweihnachtlichen Zinssenkung am 10. Dezember. Ob das Fehlen wichtiger Daten die Geldpolitiker zu einer Lockerung animiere oder eher für ein Stillhalten spreche, sei unklar, auch unter Berücksichtigung vergangener Äußerungen. FED-Chef Powell habe mehrfach das Bild des Fahrens bei schlechter Sicht bemüht und schien einem vorsichtigen Agieren das Wort zu reden. Dies habe im Anschluss an die letzte FOMC-Sitzung zu einer - in der Einschätzung der Helaba richtigen - Korrektur der Markterwartungen für die kurzfristige FED-Politik geführt. ...

