Wien (www.fondscheck.de) - Mit einem Bündel an Produktideen und strategischen Weiterentwicklungen gehen die Vermögensverwalter ins Jahr 2026, so die Experten von "FONDS professionell".Im Zentrum stüden dabei unter anderem aktive ETFs, Income-Fonds sowie eine zunehmend technologisch unterstützte Beratung. Insgesamt hätten knapp 100 Fondshäuser wie auch Maklerpools, Versicherungen und Sachwertinvestmentanbieter der Redaktion von FONDS professionell Rede und Antwort gestanden und ihre Pläne für das neue Jahr verraten. ...

