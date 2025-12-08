Das israelische Batteriestartup StoreDot, das eine Technologie für besonders schnell ladende E-Auto-Akkus entwickelt hat, will durch eine Fusion mit der Zweckgesellschaft Andretti Acquisition an die US-Technologiebörse Nasdaq gehen. Dadurch soll StoreDot mehr als 200 Millionen US-Dollar frisches Kapital erhalten. Ziel des Zusammenschlusses ist es zunächst, die Markteinführung und Produktion der XFC-Batteriezellen von StoreDot voranzutreiben. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
