Boomi wurde als Finalist für die Auszeichnung "Rising Star Partner of the Year (Technology)" anerkannt, die Kunden dabei unterstützt, Innovationen voranzutreiben

Boomi, der führende Anbieter von KI-gestützter Automatisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Finalist für den "2025 Geography and Global AWS Partner Award" ist, mit dem weltweit führende Unternehmen ausgezeichnet werden, die eine Schlüsselrolle dabei spielen, ihre Kunden bei der Förderung von Innovationen und der Entwicklung von Lösungen auf Amazon Web Services (AWS) zu unterstützen. Boomi freut sich bekannt zu geben, dass es als Finalist für die Auszeichnung "Rising Star Partner of the Year (Technology)" nominiert wurde, mit der der beste AWS-Partner geehrt wird, der im Vergleich zum Vorjahr ein signifikantes Wachstum in seinem Technologiegeschäft verzeichnen konnte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251208899186/de/

Boomi Named a 2025 Geo and Global AWS Partner Award Finalist

Die Geography and Global AWS Partner Awards würdigen eine Vielzahl von AWS-Partnern, die sich im vergangenen Jahr durch Spezialisierung, Innovation und Zusammenarbeit ausgezeichnet haben. Die Geo and Global AWS Partner Awards würdigen Partner, deren Geschäftsmodelle sich auf AWS kontinuierlich weiterentwickeln und erfolgreich sind, während sie ihre Kunden unterstützen.

Boomi unterstützt Unternehmen dabei, Innovationen zu beschleunigen, indem es Daten aus Unternehmenssystemen und AWS-Diensten wie Amazon Q Index, Bedrock, S3, Athena, Redshift und RDS integriert. Mit Boomi Data Integration können Unternehmen Datenbanken mit vollständiger Unterstützung für AWS-native Dienste und Change Data Capture (CDC) in die Cloud migrieren, Daten aus Drittanbieter-Apps und APIs integrieren, Reverse-ETL von Amazon Redshift zu Betriebssystemen optimieren und Unternehmensdaten für GenAI-Anwendungsfälle vorbereiten, unterstützt durch Amazon Bedrock. Dadurch können Teams auf der Grundlage hochwertiger Echtzeitdaten handeln und so genauere Entscheidungen treffen, intelligentere Anwendungen entwickeln und KI-Ergebnisse in großem Maßstab erzielen.

"Vertrauenswürdige Daten sind die Grundlage für erfolgreiche KI", erklärte Mani Gill, Senior Vice President of Product Management bei Boomi. "Diese Anerkennung durch AWS bestätigt unsere gemeinsame Mission, Kunden dabei zu unterstützen, fragmentierte Daten zu vereinheitlichen, Komplexität zu beseitigen und KI in Echtzeit auf unternehmensgerechte Daten zu stützen. Gemeinsam mit AWS unterstützen wir Unternehmen dabei, verantwortungsbewusste und skalierbare KI-Ergebnisse zu erzielen."

Die Geography and Global AWS Partner Awards umfassten ein Selbstnominierungsverfahren für mehrere Preiskategorien, die sowohl auf geografischer als auch auf globaler Ebene vergeben wurden. Alle AWS-Partner wurden zur Teilnahme und zur Einreichung einer Nominierung eingeladen. Die eingereichten Bewerbungen wurden von einem unabhängigen Unternehmen, Canalys, geprüft und unter besonderer Berücksichtigung von Anwendungsfällen für den Kundenerfolg ausgewählt.

Darüber hinaus gab es mehrere datengestützte Auszeichnungskategorien, die anhand eines einzigartigen Satzes von Kennzahlen bewertet wurden, mit denen die Leistung der AWS-Partner im vergangenen Jahr gemessen wurde. Canalys hat die verwendeten Datensätze geprüft, um sicherzustellen, dass alle Messungen und Berechnungen objektiv und korrekt sind. Die Finalisten repräsentierten die drei bestplatzierten AWS-Partner in jeder Kategorie.

Das AWS Partner Network (APN) ist ein globales Programm, das darauf ausgerichtet ist, Partner bei der Innovation zu unterstützen, ihren Weg in die Cloud zu beschleunigen und die Breite und Tiefe von AWS voll auszuschöpfen.

Über Boomi

Boomi, der Marktführer im Bereich KI-gesteuerte Automatisierung, ermöglicht es Unternehmen weltweit, alles miteinander zu verbinden, Prozesse zu automatisieren und Ergebnisse zu beschleunigen. Die Boomi Enterprise Platform einschließlich Boomi Agentstudio vereint Integration und Automatisierung sowie Daten-, API- und KI-Agentenmanagement in einer einzigen, umfassenden Lösung. Mit über 25.000 Kunden und einem Netzwerk von mehr als 800 Partnern treibt Boomi die agentenbasierte Transformation voran und unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, Agilität, Effizienz und Innovation in großem Maßstab zu erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

