WKN: A116QX | ISIN: LU1079842321 | Ticker-Symbol: EUPE
Tradegate
08.12.25 | 16:26
556,00 Euro
-0,96 % -5,40
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s)

DJ OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s) 

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD) (5OGU) 
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s) 
08-Dec-2025 / 14:35 CET/CEST 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
 
=--------------------------------------------------------------------------------------- 
Net Asset Value(s) 
FUND: OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD) 
 
DEALING DATE: 05/12/2025 
 
NAV PER SHARE: USD: 153.4420 
 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 23537 
 
CODE: 5OGU 
 
=--------------------------------------------------------------------------------------- 
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
View original content: EQS News 
=--------------------------------------------------------------------------------------- 
ISIN:     LU2555926372 
Category Code: NAV 
TIDM:     5OGU 
LEI Code:   549300E5EJRVL5QLGC04 
Sequence No.: 410670 
EQS News ID:  2241894 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2241894&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 08:35 ET (13:35 GMT)

© 2025 Dow Jones News
