Mit diesen fünf Aktien können Anleger jetzt noch bis zu 11,0 Prozent Dividendenrenditen in dieser Woche kassieren. Doch wer etwas von der satten Ausschüttung haben möchte, der muss sich beeilen. Noch in dieser Woche können sich Anleger Ansprüche auf satte Dividendenzahlungen sichern. Alles, was dafür nötig ist, ist, die richtigen Aktien vor ihrem jeweiligen Ex-Tag zu kaufen. Im Anschluss winken dann entsprechend hohe Zahlungen. 11 Prozent Dividendenrendite ...

