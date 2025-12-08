Der Bitcoin hat sich in den letzten Tagen wieder etwas von seinen Tiefständen lösen können. Zum Auftakt in die neue Woche steigt die älteste Kryptowährung um weitere knapp +2% und kratzt damit wieder an der 92.000-US$-Marke. Steht der große Bullrun nun unmittelbar bevor oder ist die Erholung weiterhin mit Vorsicht zu genießen? JP Morgan sieht großes Upside-Potenzial Nach den heftigen Kurskorrekturen im Oktober und November haben sich Kryptos zuletzt ...

