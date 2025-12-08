Flock, umstrittener Anbieter von KI-gestützter Kameraüberwachung, ist einmal mehr in die Kritik geraten. Das Unternehmen soll Arbeiter:innen auf den Philippinen für das KI-Training eingesetzt haben -Â was neue Fragen zur Datensicherheit aufwirft. Mit über 80.000 installierten Kameras und einer Bewertung von 7,5 Milliarden US-Dollar hat sich Flock Safety zum größten Anbieter von KI-Überwachung in den USA gemausert. Per KI werden auf den Kameraaufnahmen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.