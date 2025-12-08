Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 08.12.25 | Überblick für KW 50

Wocheneinschätzung zum Dow Jones Industrial Average für die KW 50/ 2025 (08.12.2025 - 12.12.2025)

Rückblick:

Der Dow Jones startete am Montag bei 47.485 Punkten und lag damit 1.103 Punkte über der vorbörslichen Notierung der Vorwoche, jedoch 237 Punkte unter dem damaligen Wochenschluss. Zu Wochenbeginn verlief der Handel übergeordnet seitwärts. Das Tageshoch am Montag wurde abverkauft, das Tagestief hingegen sofort zurückgekauft.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Ticker: Dow Jones

? Drei Key Takeaways

Bullischer Gesamtausblick: Der Dow Jones bleibt sowohl im Daily- als auch im 4h-Chart klar bullisch, solange er per Tagesschluss über der SMA20 notiert. Ein Angriff auf das Jahres- bzw. Allzeithoch bleibt wahrscheinlich.

Zentrale Trigger-Marke: Die Zone um 47.972 Punkte dient als kurzfristige Richtungsentscheidung. Oberhalb dominieren die Bullen mit zahlreichen Anlaufzielen bis 48.571 Punkten, unterhalb drohen gestaffelte Rücksetzer.

Wochenerwartung leicht positiv: Die erwartete Wochenrange signalisiert ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Marktumfeld. Das bullische Szenario hat mit 60 - Wahrscheinlichkeit weiter die Oberhand.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach Ausbildung des Wochentiefs am Dienstag zogen die Kurse an. Ab Wochenmitte kam deutlicher Kaufdruck auf und der Index erreichte die Zone um 48.000 Punkte. Rücksetzer am Donnerstag wurden gekauft, das Wochenhoch am Freitagnachmittag jedoch für Gewinnmitnahmen genutzt. Der Wochenabschluss erfolgte bei 47.950 Punkten.

Der Markt startete auch in die neue Woche mit einer seitwärtsgerichteten Tendenz.

Dow Jones - Wochendaten 2025 (Börse aktuell)

Woche Hoch Tief Schluss Ergebnis Range 38/2025 46.738 45.678 46.648 797 1.060 39/2025 47.053 46.197 46.547 -101 856 40/2025 47.322 46.335 47.031 484 987 41/2025 47.153 45.685 45.705 -1.325 1.468 42/2025 46.913 45.603 46.379 674 1.310 43/2025 47.508 46.413 47.397 1.018 1.095 44/2025 48.212 47.486 47.732 335 726 45/2025 47.821 46.581 47.078 -654 1.240 46/2025 48.470 46.879 47.180 102 1.591 47/2025 47.326 45.759 46.284 -896 1.567 48/2025 47.775 46.452 47.722 1.438 1.323 49/2025 48.146 47.229 47.950 228 917

Durchschnittliche Range 2025: 1.342 Punkte Gewinn- zu Verlustwochen: 26 - 23 Handelszeiten: 08:00-22:00 Uhr

Das Wochenhoch der KW 49 lag erneut über der 48.000-Punkte-Marke und oberhalb der Vorwoche. Auch das Wochentief lag höher als zuvor. Damit verbuchte der Index die 26. Gewinnwoche des Jahres. Die Range blieb unter Vorwoche und Jahresdurchschnitt....

