EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Müller - Die lila Logistik SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Müller - Die lila Logistik SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



08.12.2025 / 15:30 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die Müller - Die lila Logistik SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort: https://www.lila-logistik.com/de/kennzahlen



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort: https://www.lila-logistik.com/de/kennzahlen





08.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News