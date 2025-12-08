EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Müller - Die lila Logistik SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Müller - Die lila Logistik SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.lila-logistik.com/de/kennzahlen
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.lila-logistik.com/de/kennzahlen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Müller - Die lila Logistik SE
|Ferdinand-Porsche-Straße 6
|74354 Besigheim-Ottmarsheim
|Deutschland
|Internet:
|www.lila-logistik.com
