Sauldorf (ots) -Gesichtscremes, Cortison und unzählige Fehlversuche: Für viele Betroffene fühlt sich die Suche nach einer wirksamen Lösung gegen Akne oder Neurodermitis wie ein endloser Kampf an. Während herkömmliche Produkte oft nur kurzfristige Linderung bringen, bleiben die eigentlichen Ursachen unbehandelt - mit frustrierenden Folgen für Jugendliche, Mütter und ganze Familien. Doch kann Hightech-Kosmetik aus Deutschland diesen Kreislauf nun endlich durchbrechen?Akne und Neurodermitis gehören zu den häufigsten Hautproblemen - und dennoch zu den belastendsten. Jugendliche kämpfen mit schmerzhaften Entzündungen, die weit über das Körperliche hinausgehen: Mobbing, Rückzug und Scham werden für viele zum Alltag. Frauen erleben hormonelle Schübe während Schwangerschaft, Wochenbett oder Menopause, die ihre Haut aus dem Gleichgewicht werfen und das Selbstwertgefühl erschüttern. Und Eltern von Babys mit Neurodermitis stehen jede Nacht hilflos daneben, wenn sich ihre Kinder blutig kratzen, kaum schlafen können und die Familie am Rand der Erschöpfung steht. "Oftmals geben Betroffene die Suche nach einer echten Lösung verzweifelt auf. Durchaus verständlich, allerdings verpassen sie damit gerade jetzt die Chance, den Teufelskreis aus Juckreiz, Entzündungen und Verzweiflung endlich zu durchbrechen", sagt Clemens Kleiser, Gründer und CEO von cleseBIOSCIENCE."Denn genau hier setzt moderne Phagenforschung an: Wir können Bakterien heute gezielt bekämpfen, ohne die Hautflora zu zerstören", ergänzt Molekularbiologin Dr. Elissa Kleiser. Gemeinsam haben die beiden den Schritt gewagt, 30 Jahre Unternehmensgeschichte neu zu denken. Was einst als Produzent von Desinfektionsmitteln begann, entwickelte sich durch den Aufbau eines eigenen Forschungslabors und die Spezialisierung auf Phagen zu einem Hightech-Unternehmen für gesunde Haut. Mit dem Clese-Lysocidin-Komplex, einer geschützten Wirkstoffplattform, verfolgen sie eine klare Mission: Wirksame, sanfte Lösungen schaffen - für Jugendliche, Mütter und Babys. Durch ihre Forschung ermöglichen sie dabei erstmals eine Alternative zu klassischen, oft aggressiven Behandlungen und zeigen, wie moderne Technologie den Alltag ganzer Familien verändern kann.Produkte, Funktionsweise, Anwendung: Was Betroffene über cleseBIOSCIENCE wissen müssenDie aktuelle Produktlinie von cleseBIOSCIENCE umfasst drei gezielt entwickelte Sprays, die unterschiedliche Hautbedürfnisse adressieren: P1 für Akne, P3 für Neurodermitis bei Erwachsenen und P4 für Neurodermitis bei Babys sowie Kleinkindern, dessen Formulierung besonders sanft und an die empfindliche Kinderhaut angepasst wurde. Grundlage aller Produkte ist ein eigens entwickelter Verbund selektierter Phagen, die als hochspezialisierte "Bakterienjäger" ausschließlich jene Erreger zerstören, die Entzündungen verstärken - ohne die gesamte Hautflora anzugreifen. "Phagen arbeiten präzise, im Gegensatz zu Antibiotika, die oft alles, auch die guten Bakterien, abtöten", erklärt Dr. Elissa Kleiser.Die Phagen werden unter strengen Bedingungen im eigenen Labor isoliert und aus zahlreichen Quellen, unter anderem aus Kläranlagen, gewonnen, bevor sie in aufwendigen Selektionsprozessen zu spezifischen Kombinationen für Akne oder Neurodermitis zusammengestellt werden. In der Anwendung dient das Spray als vorbereitender Schritt vor der eigentlichen Pflege: Zunächst wird die Haut gereinigt, anschließend das Phagen-Spray aufgetragen und danach eine übliche Basispflege verwendet. Auch Kosmetikstudios integrieren diese Vorgehensweise zunehmend in ihre Behandlungsroutinen.Viele Betroffene schildern, dass sich nach rund zwei Wochen erste Veränderungen bemerkbar machen: Die Haut wirkt etwas ausgeglichener, Entzündungen klingen ab und die ständige Reizung lässt spürbar nach. Diese frühen Signale geben vielen erstmals wieder das Gefühl, Einfluss auf ihre Haut zu gewinnen. Um diese Entwicklung zu stabilisieren, empfehlen Experten eine Anwendung über ein bis zwei Monate. Da Akne häufig in Phasen verläuft, können erneute Anwendungszyklen sinnvoll sein - ein normaler Bestandteil des Prozesses und kein Zeichen dafür, dass die Behandlung nicht wirkt. Bei Neurodermitis von Babys steht nicht das vollständige Auflösen der Autoimmunerkrankung im Fokus, sondern, zusammen mit einer guten Basispflege, das Durchbrechen des Juckreiz-Kratzkreislaufs: Die Kinder hören auf, sich nachts blutig zu kratzen, Wunden heilen ab und der Alltag beruhigt sich spürbar - für viele Familien eine enorme Entlastung.Zwischen Nebenwirkungen und Besonderheiten: Wodurch sich cleseBIOSCIENCE vom Markt abhebt - und welche Resultate in der Praxis möglich sindcleseBIOSCIENCE hebt sich insbesondere durch einen eher branchenunüblichen Ansatz von klassischen Hautpflegeprodukten ab: Während viele herkömmliche Lösungen auf lange Inhaltsstofflisten setzen oder wie im Fall von Cortison bei längerer oder hochdosierter Anwendung Risiken bergen, arbeitet cleseBIOSCIENCE mit einer stark reduzierten Formulierung und ohne Nebenwirkungen. Lediglich leicht trockene Haut kann vereinzelt auftreten, lässt sich jedoch problemlos mit normaler Pflege ausgleichen. "Unsere Produkte verstehen sich als Ergänzung einer bestehenden Routine, nicht als deren Ersatz", erläutert Clemens Kleiser hierzu.Besonders markant ist zudem, dass es derzeit keine vergleichbaren phagenbasierten Kosmetikprodukte auf dem Markt gibt. Die Kombination aus nur vier Wirkstoffen, einem geschützten Wirkstoffkomplex und der Verbindung von 30-jähriger Firmengeschichte mit der wissenschaftlichen Expertise von Dr. Elissa Kleiser und ihrem Team sorgt damit für eine klare Differenzierung. Welche Resultate diese Besonderheiten abseits jeder Theorie ermöglichen, zeigen reale Erfahrungen: So berichtet etwa ein junges Mädchen, das im Alter von 16 Jahren unter schwerer Akne im Gesicht und am Rücken litt und psychisch massiv belastet war, von rascher Linderung. Bereits nach zwei Wochen Anwendung besserte sich ihr Hautbild nahezu vollständig, was ihr Selbstwertgefühl spürbar stärkte und ihren Alltag grundlegend veränderte.Ausblick und langfristige Vision: Wie cleseBIOSCIENCE eine ganze Branche prägtLangfristig verfolgt cleseBIOSCIENCE eine Vision, die weit über die aktuelle Produktlinie hinausreicht. Im Mittelpunkt steht hierbei der Anspruch, so vielen Menschen wie möglich zu helfen - insbesondere jungen Menschen mit schwerer Akne sowie Familien, deren Kinder unter chronischem Juckreiz und entzündeter Haut leiden. Ein zentraler Baustein ist die Entwicklung von Produkten, die eine cortisonhaltige Behandlung nicht ersetzen, sondern als Teil einer umfassenden Hautroutine dazu beitragen können, den Bedarf an aggressiven Wirkstoffen zu reduzieren. "Unser Ziel ist es, zu zeigen, dass Hautgesundheit auch sanft möglich ist", betont Dr. Elissa Kleiser.Parallel dazu arbeitet das Unternehmen daran, das Bewusstsein für Phagenlösungen deutlich zu stärken und ihrer Technologie den Platz zu verschaffen, den sie verdient. Das gemeinschaftliche Ziel umfasst außerdem den Ausbau des Portfolios auf weitere Hautprobleme und perspektivisch auch auf Anwendungen in der Wundversorgung. Dabei begleitet ein unverrückbarer Grundsatz jeden dieser Schritte: Es wird nur das entwickelt, was das Team selbst "mit gutem Gewissen" auf die Haut von Babys, Jugendlichen und Müttern lassen würde.Wer neue Wege im Umgang mit Akne oder Neurodermitis sucht und mehr über die Technologie hinter cleseBIOSCIENCE (https://clesebioscience.com/) erfahren möchte, kann den direkten Austausch mit Clemens Kleiser und Dr. Elissa Kleiser (https://clesebioscience.com/) suchen. 