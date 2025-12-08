TORONTO, ON, 8. Dezember 2025 / IRW-Press / NetraMark Holdings Inc. (das "Unternehmen" oder "NetraMark") (CSE: AIAI) (OTCQB: AINMF) (Frankfurt: PF0), ein führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), das klinische Studien in der Pharmaindustrie mit KI-gestützten Präzisionsanalysen revolutioniert, gab heute bekannt, dass sein von Fachkollegen begutachteter Artikel "Explainable AI-Driven Precision Clinical Trial Enrichment: Demonstration of the NetraAI Platform with a Phase II Depression Trial" zur Veröffentlichung in npj Digital Medicine, Teil des Nature-Portfolios, angenommen wurde.

Der Artikel beschreibt, wie die proprietäre NetraAI-Plattform von NetraMark erklärbare, mathematisch fundierte künstliche Intelligenz einsetzt, um Patientensubpopulationen zu identifizieren, die das Ansprechen auf Therapien in kleinen, heterogenen Datensätzen aus klinischen Studien beeinflussen. Anhand von Daten aus einer Phase-II-Ketamin-Studie des National Institute of Mental Health (NIMH) zur behandlungsresistenten Depression hat NetraAI interpretierbare "Personas" bzw. modellabgeleitete Subgruppen (Model Derived Subgroups - "MDS") aufgedeckt, die als Grundlage für Präzisionsanreicherungsstrategien in der Psychiatrie und anderen Therapiebereichen dienen können.

Die Forschungsarbeit wurde gemeinsam von Forschern des NIMH, Teil der US-amerikanischen National Institutes of Health, darunter Dr. Elizabeth D. Ballard und Dr. Carlos A. Zarate Jr., sowie Wissenschaftlern der NetraMark Corp. und akademischen Mitarbeitern verfasst. (Die Beteiligung des NIMH stellt keine Billigung durch die US-Regierung.)

"Die Annahme dieses Artikels zur Veröffentlichung durch npj Digital Medicine bestätigt die Fortschritte, die wir beim Aufbau einer speziell für klinische Studien entwickelten KI-Engine erzielt haben. Unsere Arbeit demonstriert eine datengesteuerte Methodik mit bedeutenden Verbesserungen in Bezug auf Leistung und klinische Interpretierbarkeit", sagte Dr. Joseph Geraci, Chief Scientific and Technical Officer von NetraMark.

Dr. Luca Pani, Chief Innovation and Regulatory Officer bei NetraMark, fügte hinzu: "Diese Veröffentlichung schlägt eine Brücke zwischen wissenschaftlicher Innovation und den strengen Anforderungen der regulatorischen Wissenschaft. Durch die Einbettung von Erklärbarkeit, Reproduzierbarkeit und Rückverfolgbarkeit in seinen Kern bietet NetraAI Regulierungsbehörden und klinischen Forschern zuverlässige Tools, die zur Unterstützung moderner klinischer Studienkonzepte und Entscheidungsfindungen entwickelt wurden."

Die Studie zeigt auf, wie die Integration von dynamischer Systemmodellierung, "Long-Range-Memory-Feature-Learning" und die Fähigkeit von NetraAI, die Erklärbarkeit großer Sprachmodelle zu erhöhen, die Entscheidungsfindung in klinischen Studien verbessern, Placeboeffekte reduzieren und das Trial-Enrichment optimieren können.

Die begutachtete Veröffentlichung ist unter https://www.nature.com/articles/s41746-025-02143-7 abrufbar.

Über NetraAI

Im Gegensatz zu anderen KI-basierten Methoden wurden bei der Entwicklung von NetraAI Fokusmechanismen berücksichtigt, die kleine Datensätze in erklärbare und nicht erklärbare Teilmengen unterteilen. Nicht erklärbare Teilmengen sind Sammlungen von Patienten, die aufgrund schwacher Korrelationen mit den entsprechenden Variablen zu suboptimalen überangepassten Modellen und ungenauen Erkenntnissen führen können. NetraAI nutzt die erklärbaren Teilmengen, um Erkenntnisse und Hypothesen abzuleiten (einschließlich Faktoren, die sich einerseits auf die Behandlung und auf Placeboreaktionen und andererseits auf Nebenwirkungen auswirken) und so Möglichkeiten zu schaffen, um die Erfolgschancen einer klinischen Studie zu steigern. Viele andere KI-Methoden verfügen nicht über diese Fokusmechanismen und ordnen jeden Patienten einer bestimmten Klasse zu, was häufig zu einer "Überanpassung" führt. Dadurch werden essenzielle Informationen überlagert, die zur Verbesserung der Erfolgschancen einer Studie hätten genutzt werden können.

Über NetraMark

NetraMark ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Lösungen für generative künstliche Intelligenz (GenAI) und maschinelles Lernen (ML) für die Pharmaindustrie konzentriert. Das Produktangebot des Unternehmens basiert auf einem neuartigen topologiebasierten Algorithmus, der in der Lage ist, Patientendatensätze in Teilmengen von Personen zu zerlegen, die gleichzeitig anhand mehrerer Variablen stark miteinander verbunden sind. Dadurch kann NetraMark je nach Charakter und Größe der Daten eine Vielzahl von ML-Methoden verwenden, um die Daten in leistungsstarke intelligente Daten umzuwandeln, die herkömmliche KI/ML-Methoden befähigen. Das Ergebnis ist, dass NetraMark mit viel kleineren Datensätzen arbeiten und Krankheiten genau in verschiedene Typen unterteilen sowie Patienten hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit gegenüber Medikamenten und/oder der Wirksamkeit der Behandlung genau klassifizieren kann.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie in den öffentlich zugänglichen Dokumenten des Unternehmens, die auf dem System for Electronic Document Analysis and Retrieval+ (SEDAR+) hinterlegt sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Dazu zählen unter anderem Aussagen zu den potenziellen Anwendungen und Vorteilen der NetraAI-Plattform, die Fähigkeit von NetraAI, Patientensubpopulationen zu identifizieren, Strategien zur Präzisionsanreicherung zu entwickeln, die Entscheidungsfindung bei klinischen Studien zu verbessern, Placeboeffekte zu reduzieren und die Anreicherung von Studien zu optimieren, die Möglichkeiten der Technologie des Unternehmens sowie die Geschäftsziele und Entwicklungspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwarten", "wahrscheinlich", "kann", "wird", "sollte", "beabsichtigen", "vorhersehen", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen" und anderen ähnlichen Begriffen, einschließlich negativer und grammatikalischer Variationen davon, oder an Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können", "würden" oder "werden", oder an Diskussionen über Strategien zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören Schätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Prognosen, Projektionen, Ziele, Leitlinien oder andere Aussagen, die keine Tatsachenaussagen sind. Bei den zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Erwartungen, die bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt NetraMark keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist für NetraMark nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen.

Bei der Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten die Leser die Risikofaktoren und andere vorsorgliche Aussagen berücksichtigen, die in den Unterlagen aufgeführt sind, die wir bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca einreichen, einschließlich unseres Lageberichts (Management's Discussion and Analysis) für das am 30. September 2024 zu Ende gegangene Jahr. Diese Risikofaktoren und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Kontaktinformationen: Swapan Kakumanu - CFO | swapan@netramark.com | 403-681-2549

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

