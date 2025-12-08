In Russland können zahlreiche Porsche-Besitzer ihre Fahrzeuge seit Ende November nicht mehr starten. Der Autobauer betont, nicht dafür verantwortlich zu sein. Hunderte Porsche-Fahrzeuge in der ganzen Russischen Föderation sind derzeit nicht mehr fahrbereit. Laut einer Meldung des russischen Mediums RBK häufen sich seit Ende November die Anfragen von Besitzern der Sportwagenmarke an Reparaturbetriebe, weil ihre Autos einfach nicht mehr starten. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n