Ford hat von der Firma Bravida in Dänemark eine Bestellung über 500 neue E-Lieferwagen erhalten. Der Auftrag umfasst mindestens 350 E-Transit Custom und 150 E-Transit Courier zur Auslieferung im Jahr 2026. Mit den schon vorhandenen Stromern im Fuhrpark des Auftraggebers bilden die E-Transporter dann 60 Prozent der Firmen-Gesamtflotte. Bravida ist ein schwedischer Anbieter von technischen Komplettlösungen im Bereich Service und Installation. Das Unternehmen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.