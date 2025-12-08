Ford hat von der Firma Bravida in Dänemark eine Bestellung über 500 neue E-Lieferwagen erhalten. Der Auftrag umfasst mindestens 350 E-Transit Custom und 150 E-Transit Courier zur Auslieferung im Jahr 2026. Mit den schon vorhandenen Stromern im Fuhrpark des Auftraggebers bilden die E-Transporter dann 60 Prozent der Firmen-Gesamtflotte. Bravida ist ein schwedischer Anbieter von technischen Komplettlösungen im Bereich Service und Installation. Das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net