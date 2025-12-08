Kawasaki im Trend!
|60,86
|61,42
|16:46
|60,80
|61,40
|16:40
|Aktuelle Nachrichten
|15:51
|Di
|ClassNK issues technology qualification for liquefied hydrogen Ship Shore Coupler developed by Kawasaki Heavy Industries and TB Global
|01.12.
|Kawasaki signals price hikes for motorbikes to offset tariffs
|01.12.
|ClassNK certifies liquefied hydrogen Ship Shore Coupler by Kawasaki Heavy Industries and TB Global Technologies
|27.11.
|Kawasaki nennt Preis für Neuheiten
|KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD
|61,20
|+2,24 %