Carvana steigt in den S&P 500 auf und überholt Ford und General Motors beim Börsenwert. Die Aktie jagt weiter nach oben - und das hat klare Gründe.Carvana erlebt eines der spektakulärsten Comebacks an der Börse. Die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers stieg am Montag im vorbörslichen Handel um 9 Prozent auf 435,73 US-Dollar (Stand 12:47). Damit steuert sie auf ihre 10. Gewinnserie in Folge zu. S&P Dow Jones Indices bestätigte am Freitagabend, dass Carvana ab dem 22. Dezember in den S&P 500 aufgenommen wird. Vom Krisenfall zum Highflyer Der Schritt in den Leitindex markiert eine bemerkenswerte Wende. Im Jahr 2022 stürzte die Aktie auf Rekordtiefs, weil die Nachfrage nach Gebrauchtwagen …