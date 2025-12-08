© Foto: ZUMAPRESS.com | Armando L. Sanchez - picture allianceCarvana steigt in den S&P 500 auf und überholt Ford und General Motors beim Börsenwert. Die Aktie jagt weiter nach oben - und das hat klare Gründe.Carvana erlebt eines der spektakulärsten Comebacks an der Börse. Die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers stieg am Montag im vorbörslichen Handel um 9 Prozent auf 435,73 US-Dollar (Stand 12:47). Damit steuert sie auf ihre 10. Gewinnserie in Folge zu. S&P Dow Jones Indices bestätigte am Freitagabend, dass Carvana ab dem 22. Dezember in den S&P 500 aufgenommen wird. Vom Krisenfall zum Highflyer Der Schritt in den Leitindex markiert eine bemerkenswerte Wende. Im Jahr 2022 stürzte die Aktie auf Rekordtiefs, weil die Nachfrage nach Gebrauchtwagen …Den vollständigen Artikel lesen
