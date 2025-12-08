Anzeige
Montag, 08.12.2025
Sydbank A/S: Merger registered - Nasdaq Copenhagen approves request to delist the shares of Vestjysk Bank A/S from trading and official listing



Company Announcement No 63/2025

Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark

Tel +45 74 37 37 37
Fax +45 74 37 35 36

AL Sydbank A/S
CVR No DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk

8 December 2025

Merger registered - Nasdaq Copenhagen approves request to delist the shares of Vestjysk Bank A/S from trading and official listing

Today the Danish Business Authority registered the merger between Sydbank A/S, Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank and Vestjysk Bank A/S with AL Sydbank A/S as the continuing bank.

Nasdaq Copenhagen has approved the request to delist the shares of Vestjysk Bank A/S from trading and official listing.

The last trading day for the shares in Vestjysk Bank A/S will be Tuesday 9 December 2025 and the exchange of shares etc is expected to be effected on 12 December 2025.

Yours sincerely

AL Sydbank A/S


