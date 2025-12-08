Emittent / Herausgeber: Canamera Energy Metals Corp / Schlagwort(e): Sonstiges

CANAMERA ERWIRBT OPTION AM GREAT DIVIDE BASIN-URANPROJEKT IN WYOMING



08.12.2025 / 16:00 CET/CEST

CANAMERA ERWIRBT OPTION AM GREAT DIVIDE BASIN-URANPROJEKT IN WYOMING





CANAMERA ERWIRBT OPTION AM GREAT DIVIDE BASIN-URANPROJEKT IN WYOMING Edmonton, Alberta - 8. Dezember 2025 - Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET | OTC:EMETF | FSE: 4LF0) (das "Unternehmen" oder "Canamera") teilt mit, dass es eine Optionsvereinbarung (die "Optionsvereinbarung") getroffen hat, um eine Gesamtbeteiligung von bis zu 90 % (in Etappen, wie nachstehend beschrieben) am Great Divide Basin-Uranprojekt (das "Projekt" oder "GDB") in den Counties Fremont und Sweetwater in Wyoming (USA) zu erwerben. Das Projekt umfasst 104 Bergbau-Claims ohne Besitzrechte anderer mit einer Fläche von etwa 2.080 Acres (ca. 841 Hektar) im Great Divide Basin (Wyoming), einer ergiebigen Uran produzierenden Region mit einem historischen Abbau und einer aktuellen Exploration durch mehrere Betreiber. Der Erwerb stellt den Start der Uranexploration von Canamera in den Vereinigten Staaten dar und bietet das Potenzial für die Exploration eines Rohstoffs mit starken Fundamentaldaten. "Das Great Divide Basin eröffnet eine erfolgversprechende Chance zur Erweiterung unseres bestehenden Portfolios an kritischen Mineralien um Uran," erklärte der Chief Executive Officer Brad Brodeur. "Mit historischen Bohraktivitäten, einer Roll-Front-Mineralisierung [und der Nähe zu fortgeschrittenen Projekten im Bezirk] bietet GDB ein starkes Fundament für eine systematische Exploration." Bedingungen der Optionsvereinbarung Gemäß der Optionsvereinbarung mit Clean Nuclear Energy Corp., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Nexus Uranium Corp. (CSE: NXSU), kann Canamera durch eine dreistufige Earn-in-Option eine Beteiligung von bis zu 90% am Projekt erwerben, wie nachstehend dargelegt: Erste Option (zur Sicherung einer Beteiligung von 51 %): Ausgabe von 500.000 Canamera-Stammaktien an Nexus innerhalb von 5 Tagen;

Barzahlung von $30.000 innerhalb von 5;

Barzahlung von $100.000 innerhalb von 18 Monaten;

Explorationsaufwendungen in Höhe von $250.000 innerhalb von 18 Monaten; und

zusätzliche Explorationsaufwendungen in Höhe von $500.000 innerhalb von zwei Jahren. Zweite Option (zur Sicherung einer zusätzlichen Beteiligung von 20 %, was die Gesamtbeteiligung auf 71 % erhöht): Ausgabe von Canamera-Stammaktien im Wert von $250.000 an Nexus;

Barzahlung von $75.000; und

zusätzliche Explorationsaufwendungen in Höhe von $1.000.000, jeweils innerhalb von drei Jahren. Dritte Option (zur Sicherung einer zusätzlichen Beteiligung von 19 %, was die Gesamtbeteiligung auf 90 % erhöht): Ausgabe von Canamera-Stammaktien im Wert von $250.000 an Nexus;

Barzahlung von $75.000; und

zusätzliche Explorationsaufwendungen in Höhe von $1.000.000, jeweils innerhalb von vier Jahren. Die Liegenschaft unterliegt einer Nettoverhüttungsabgabe (Net Smelter Royalty, NSR) von 1,25 %, die an Plateau Ventures LLC zu entrichten ist. Bei Ausübung der ersten Option werden die Parteien ein Joint Venture für die weitere Erschließung des Projekts bilden. Great Divide Basin-Projekt Das GDB-Projekt liegt südwestlich von Jeffrey City und nordwestlich von Wamsutter, Wyoming. Die Liegenschaft grenzt an das Cyclone-Projekt von Premier American Uranium und ist durch unbefestigte und vom Bureau of Land Management ("BLM") in Stand gehaltene Straßen gut zugänglich. Die Mineralisierung der GDB-Liegenschaft befindet sich innerhalb von typischen Roll-Front-Lagerstätten, der hauptsächlichen Lagerstättenart in den Uranbezirken von Wyoming. Beim Projekt liegen schon umfangreiche historische Daten über Bohrungen in den 1970ern vor, wobei zahlreiche Bohrplätze noch im westlichen Bereich der Claims erkennbar sind. Bei den historischen Bohraktivitäten von Tournigan Energy auf dem angrenzenden Grundstück wurde eine Reihe von Bohrlöchern 500 bis 1.000 Fuß südwestlich des Projekts gebohrt. Abbildung 1: Karte der Claims





Quelle: Nexus Uranium Corp. Qualifizierte Person Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), Vice-President, Exploration des Unternehmens und eine "Qualifizierte Person" gemäß der Definition in National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt. Über Canamera Metals Corp. Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen für kritische Metalle, das ein diversifiziertes Portfolio an zur Energiegewinnung eingesetzten Metallen und Seltenen Erden auf dem amerikanischen Kontinent aufbaut, einschließlich der Optionen beim Great Divide Basin-Uranprojekt in Wyoming und der Turvolândia- und São Sepé-Seltenerdenprojekte in Brasilien. In Kanada umfasst das Portfolio des Unternehmens die Optionen zum Erwerb von 90 % am Schryburt Lake- und 100 % am Garrow-Projekt für Seltene Erden und Niobium in Ontario sowie das Mantle-Projekt in British Columbia. Bei diesem Portfolio konzentriert sich Canamera vor allem auf wenig erkundete Regionen mit starken geologischen Signaturen und einer für den Bergbau aufgeschlossenen Verwaltung. Dabei werden geochemische, geophysikalische und geologische Daten eingesetzt, um vielversprechende Explorationsziele für Pionierunternehmen auszuwählen und voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com . UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN: Brad Brodeur, Chief Executive Officer brad@canamerametals.com 780-238-7163 HINWEISE BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der Bedeutung der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über: die geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens beim Projekt; der vorhergesehenen Zeitplanung und des Abschlusses der Meilensteine für die Earn-in-Option gemäß der Optionsvereinbarung; der Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Bar- und Aktienzahlungen vorzunehmen und die erforderlichen Explorationsaufwendungen zu übernehmen; der geologischen Prospektivität des Projekts und des Potenzials, Mineralressourcen zu bestimmen; der Bildung eines Joint Ventures nach der Ausübung der Optionen und der Explorationsstrategie des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Auffassungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten oder prognostizierten abweichen. Zu diesen Risiken gehörten u.a.: die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital für die Finanzierung seiner Explorationsprogramme und Optionszahlungen aufzubringen; günstige regulatorische Bedingungen; ein anhaltender Zugang zum Projekt und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen Wichtige Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen würden, beinhalten u.a. Folgendes: Unwägbarkeiten in Zusammenhang mit der Gewährleistung einer ausreichenden Finanzierung; die spekulative Natur der Mineralexploration; Risiken in Zusammenhang mit Eigentumstiteln; Risiken hinsichtlich Umweltschutz und Zulassungen; sowie Schwankungen der Urankurse. Weitere Risikofaktoren für das Unternehmen finden sich in den kontinuierlich vom Unternehmen offengelegten Dokumenten, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die Leser sind gehalten, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu ändern, sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird. Weder die Canadian Securites Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securites Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.



