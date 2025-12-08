Wachstumsaktie mit stark steigendem Cashflow gewünscht? Vielleicht ist Freshworks etwas für Sie.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|11,100
|11,200
|16:50
|11,100
|11,200
|16:47
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:06
|Freshworks: Ist das der Startschuss zur Rallye?
|Wachstumsaktie mit stark steigendem Cashflow gewünscht? Vielleicht ist Freshworks etwas für Sie Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|Mi
|Freshworks gains amid conference cancellation
|19.11.
|Unjamming support: Behind Freshworks' play to 'uncomplicate' customer service
|18.11.
|From firefighting to foresight: How Stack Overflow partnered with Freshworks for an IT reboot
|18.11.
|Data in the fast lane: How McLaren and Freshworks chase milliseconds together
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|FRESHWORKS INC
|11,200
|+1,82 %