München (ots) -Die österreichische Pop-Rock-Sängerin Christina Stürmer war zu Gast im Münchner Ronald McDonald Haus am Deutschen Herzzentrum, um sich über die Arbeit der Stiftung zu informieren. Die Familien kamen dabei auch in den Genuss einer Unplugged-Musikkostprobe.Die Familien schwer kranker Kinder sowie die haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen im Ronald McDonald Haus München am Deutschen Herzzentrum wurden von Christina Stürmer besucht, die zur jährlichen McDonald's Benefiz Gala geladen war und die Gelegenheit wahrnahm, sich das Elternhaus näher anzusehen.Nach einer Führung durch das Elternhaus nahm sich die Musikerin viel Zeit, um die anwesenden Kinder und ihre Familien kennenzulernen und mehr über die aktuelle Krankheits-Situation zu erfahren. Highlight für die großen und kleinen Besucher war die spontane Performance zweier Songs unter dem Weihnachtsbaum, der im Elternhaus bereits festlich dekoriert ist. >Der Besuch im Ronald McDonald Haus in München hat mich sehr berührt. Hier erleben Familien in schweren Zeiten echte Unterstützung und Wärme - das verdient großen Respekt<, sagt Christina Stürmer während ihres Besuchs im Elternhaus.In deutschlandweit 23 Ronald McDonald Häusern finden Familien schwer kranker Kinder ein Zuhause auf Zeit, während die kleinen Patientinnen und Patienten in der Klinik in Behandlung sind. Die Arbeit und das Engagement der haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sorgen dafür, dass sich die Familien jederzeit wie zuhause fühlen können. >Mit dem Besuch von Christina Stürmer im Ronald McDonald Haus München am Deutschen Herzzentrum machen wir gemeinsam aufmerksam auf das, was Familien in dieser Zeit am meisten brauchen: Nähe, Unterstützung und ein Stück Normalität.<, sagt Adrian Köstler, Vorstand McDonald's Kinderhilfe Stiftung. >Für die Familien im Haus war dieser Moment eine willkommene und stärkende Abwechslung zum herausfordernden Klinikalltag.<Über das Ronald McDonald Haus München am Deutschen HerzzentrumSeit 1995 ist das Ronald McDonald Haus München am Deutschen Herzzentrum ein Zuhause auf Zeit für Familien, deren schwer kranke Kinder im Deutschen Herzzentrum behandelt werden. Jedes Jahr nehmen rund 500 Familien eines der 24 Apartments in Anspruch und können so ganz in der Nähe ihres Kindes bleiben. Clarissa Käfer und Alexander Mazza haben die Schirmherrschaft für das Elternhaus übernommen. Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung, die sich seit 1987 in Deutschland für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern einsetzt, ist Träger dieser Einrichtung. Neben 23 Ronald McDonald Häusern betreibt die gemeinnützige Organisation deutschlandweit 6 Ronald McDonald Oasen inmitten der Klinik für ambulante kleine Patienten und ihre Angehörigen, denn die Nähe der Familie hilft. Weitere Informationen unter www.mcdonalds-kinderhilfe.org/muenchen-herzzentrum.Kontakt für weitere Fragen und Informationen:McDonald's Kinderhilfe StiftungJana Klanten, PressesprecherinHeinz-Goerke-Str. 31, 81377 MünchenTelefon 089 740066-54Jana.klanten@mdk.orgOriginal-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34184/6175072