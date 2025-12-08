Bei uns geht es heute um Volkswagen - und zwar sowohl um die große strategische Planung des Konzerns als auch um die Zukunft der Gläsernen Manufaktur in Dresden. Beides zeigt ziemlich gut, wie stark sich die Industrie gerade verändert - und wie viele Weichen neu gestellt werden müssen Starten wir mit der sogenannten Planungsrunde bei VW. Normalerweise ist das ein fester Termin im November. Dann legt der Konzern fest, welche Modelle in den kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...