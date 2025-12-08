© Foto: Pexels

Nach massiven Gewinnrückgängen hellt sich der Blick auf den Luxussektor auf. Die UBS sieht erste Signale einer Erholung, neue Top-Picks und klare Risiken. Warum 2026 zum Wendepunkt werden könnte.Nach einer seit Ende 2023 bewusst zurückhaltenden Positionierung gegenüber dem Luxussektor sehen die Analysten der UBS erste Anzeichen einer Stabilisierung. In den vergangenen Quartalen waren die Gewinne in der Branche etwa um ein Fünftel gefallen. Nun geht die UBS davon aus, dass das Schlimmste überstanden sein könnte. Für den gesamten von der Bank abgedeckten Sektor erwartet die UBS im Jahr 2026 ein organisches Umsatzwachstum von fünf Prozent. Gleichzeitig prognostizieren die Analysten ein …