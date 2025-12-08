© Foto: J. David Ake/AP/dpa

Der jüngste Höhenflug an den Aktienmärkten könnte nach der erwarteten Zinssenkung der US-Notenbank ins Stocken geraten, da Anleger geneigt sein könnten, Gewinne mitzunehmen. Das schreiben die Strategen von JPMorgan.Die Märkte preisen derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 92 Prozent ein, dass die US-Notenbank am Mittwoch die Zinsen senken wird. Die Wetten haben sich in den vergangenen Wochen dank positiver Kommentare von Notenbankern stetig erhöht, was den Aktien zusätzlichen Rückenwind verlieh. "Anleger könnten versucht sein, ihre Gewinne zum Jahresende mitzunehmen, anstatt weiteres Marktrisiko aufzubauen", schreibt das Team um Mislav Matejka in einer aktuellen Notiz. "Die Zinssenkung …