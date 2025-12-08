Vom Bundesfinanzministerium gibt es einen Referentenentwurf zur Reform der privaten Altersvorsorge. AssCompact hat die wichtigsten Äußerungen aus der Versicherer- und Vermittlerbranche zusammengetragen und auch beim IVFP sowie einem Makler nach einer Einschätzung gefragt. Zum Jahresende geht es noch einmal Schlag auf Schlag beim Thema Altersvorsorge. Letzten Freitag verabschiedete das politische Berlin das Rentenpaket, mit dem die Haltelinie von 48% bis 2031 gesichert wurde. Und noch am selben Tag ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.