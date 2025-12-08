Vom Bundesfinanzministerium gibt es einen Referentenentwurf zur Reform der privaten Altersvorsorge. AssCompact hat die wichtigsten Äußerungen aus der Versicherer- und Vermittlerbranche zusammengetragen und auch beim IVFP sowie einem Makler nach einer Einschätzung gefragt. Zum Jahresende geht es noch einmal Schlag auf Schlag beim Thema Altersvorsorge. Letzten Freitag verabschiedete das politische Berlin das Rentenpaket, mit dem die Haltelinie von 48% bis 2031 gesichert wurde. Und noch am selben Tag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact