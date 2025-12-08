Viele Makler kümmern sich um die Absicherung ihrer Kunden, vernachlässigen aber oft die eigene Vorsorge. Ein plötzlicher Ausfall kann den Geschäftsbetrieb ebenso gefährden wie fehlende Vollmachten oder unklare Regelungen im privaten Bereich. Was muss regelmäßig überprüft und angepasst werden? Ein Artikel von Ulrike Specht, Fachanwältin für Erbrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht Kanzlei Paluka Rechtsanwälte Loibl Specht PartmbBAls Versicherungsmakler oder Finanzanlagenvermittler sind Sie ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.