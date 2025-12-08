Die Bundesregierung hat den Referentenentwurf für die private Altersvorsorgereform vorgelegt. Die Pläne beinhalten neben dem Ablegen starrer Garantievorgaben auch die Möglichkeit, während der Rentenphase statt einer Leibrente einen Auszahlplan zu wählen. Ein Standardprodukt soll Sparern den Zugang erleichtern. AssCompact fasst die Eckpunkte des Entwurfs zusammen. Von Harmonie geprägt war die Vorweihnachtszeit in Berlin bisher scheinbar nicht: Es wurde lautstark gerungen um das Rentenpaket, selbst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
