Der Provinzial Konzern und der Konzern Versicherungskammer haben die ÖVX GmbH gegründet. In dem neuen Unternehmen bündeln die Versicherer Serviceangebote über das klassische Versicherungsgeschäft hinaus, um Kundenverbindungen zu vertiefen und neue Kundensegmente zu erschließen. Mit der Gründung der ÖVX GmbH stärken der Provinzial Konzern und der Konzern Versicherungskammer ihre strategische Partnerschaft. In dem neuen Serviceunternehmen, in dem die Versicherer jeweils zu 50% beteiligt sind, bündeln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
