Die Stadtwerke Düsseldorf haben einen überdachten City-Schnellladepark an der Fährstraße eröffnet. Der neue Standort bietet vier High Power Charger, an denen bis zu acht Elektroautos gleichzeitig laden können. Hinzu kommt noch eine AC-Ladesäule. "Vom Spatenstich am 8. Februar 2025 bis zum heutigen Tag arbeiteten die Stadtwerke Düsseldorf und ihre Partner auf Hochtouren an diesem Großprojekt, das nun feierlich eröffnet wurde", so das Unternehmen in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
