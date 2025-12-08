Die Stadtwerke Düsseldorf haben einen überdachten City-Schnellladepark an der Fährstraße eröffnet. Der neue Standort bietet vier High Power Charger, an denen bis zu acht Elektroautos gleichzeitig laden können. Hinzu kommt noch eine AC-Ladesäule. "Vom Spatenstich am 8. Februar 2025 bis zum heutigen Tag arbeiteten die Stadtwerke Düsseldorf und ihre Partner auf Hochtouren an diesem Großprojekt, das nun feierlich eröffnet wurde", so das Unternehmen in ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.