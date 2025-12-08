© Foto: Julia Demaree Nikhinson - APSinkende Umfragewerte und steigender politischer Druck. Ein Stratege sieht gezielte Eingriffe der US-Regierung kommen. Warum davon vor allem günstige Midcap-Aktien und zyklische Titel profitieren könnten.Nach Einschätzung der Bank of America (BofA) könnten politische Eingriffe von US-Präsident Donald Trump derzeit vor allem günstig bewerteten Midcap-Aktien Rückenwind verleihen. Die Analyse stammt von Chefstratege Michael Hartnett. Er geht davon aus, dass Trump angesichts sinkender Zustimmungswerte zunehmend wirtschaftspolitisch gegensteuern wird. Ziel sei es, eine weitere Abkühlung der Konjunktur zu verhindern. Das Weiße Haus werde nach Einschätzung des Strategen nicht zulassen, dass der …Den vollständigen Artikel lesen
