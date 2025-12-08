Sinkende Umfragewerte und steigender politischer Druck. Ein Stratege sieht gezielte Eingriffe der US-Regierung kommen. Warum davon vor allem günstige Midcap-Aktien und zyklische Titel profitieren könnten.Nach Einschätzung der Bank of America (BofA) könnten politische Eingriffe von US-Präsident Donald Trump derzeit vor allem günstig bewerteten Midcap-Aktien Rückenwind verleihen. Die Analyse stammt von Chefstratege Michael Hartnett. Er geht davon aus, dass Trump angesichts sinkender Zustimmungswerte zunehmend wirtschaftspolitisch gegensteuern wird. Ziel sei es, eine weitere Abkühlung der Konjunktur zu verhindern. Das Weiße Haus werde nach Einschätzung des Strategen nicht zulassen, dass der …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.