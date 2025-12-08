Laut der MIT Mobility Initiative und dem Kearney Advanced Mobility Institute offenbart die erste umfassende Analyse realer KI-Anwendungen eine kritische Lücke zwischen dem Potenzial der Technologie und ihrer Umsetzung im großen Maßstab

Künstliche Intelligenz verändert in aller Stille die globalen Transportsysteme. Bei den meisten Implementierungen handelt es sich jedoch weiterhin um vereinzelte Pilotprojekte, die noch nicht großflächig implementiert worden sind. Die Kluft zwischen dem Versprechen der KI und ihrer Umsetzung wächst zu diesem Schluss kommt eine heute auf der CoMotion GLOBAL in Riad präsentierte Studie.

Der Bericht "Envisioning the Future of Mobility Powered by AI", der von der MIT Mobility Initiative und dem Kearney Advanced Mobility Institute verfasst wurde, analysiert Beiträge von 55 weltweit führenden Unternehmen, darunter Google, Lyft, Uber Freight, Deutsche Bahn und NEOM. Die Studie untersuchte reale KI-Anwendungen in Mobilitätssystemen in Europa, Amerika, im Asien-Pazifik-Raum und im Nahen Osten und identifizierte sowohl das Potenzial für technologische Durchbrüche als auch die Herausforderungen bei der Einführung von KI-gestützter Mobilität in großem Maßstab.

Der Bericht beschreibt eine kritische Dynamik, die die Branche grundlegend verändert: Künstliche Intelligenz repliziert nicht einfach die menschliche Intelligenz. Sie übertrifft diese bei manchen Fähigkeiten deutlich, während sie bei anderen auf unvorhersehbare Weise versagt. Diese "zerklüftete Grenze der KI" birgt Chancen und Risiken für sicherheitskritische Transportsysteme.

"Die Branche erkennt enorme Chancen aber auch eine drohende Fragmentierung", so John Moavenzadeh, Executive Director der MIT Mobility Initiative. "Unsere Studie offenbart ein Paradoxon: Je größer das Potenzial der KI für eine sichere, saubere und inklusive Mobilität ist, desto schwieriger ist die Umsetzung. Um dieses Versprechen zu erfüllen, müssen Regierungen, Aufsichtsbehörden, Betreiber und Technologieführer grenzüberschreitend zusammenarbeiten und eine gemeinsame Vision von Wirkung, Sicherheit und Vertrauen entwickeln."

Wichtigste Erkenntnisse

Die Einführung von KI ist nach wie vor fragmentiert: Die meisten Anwendungen für Netzplanung, autonomes Fahren, Nachfragesimulation und Menschenmengenüberwachung sind Pilotprojekte und keine massentauglichen Systeme.

Die meisten Anwendungen für Netzplanung, autonomes Fahren, Nachfragesimulation und Menschenmengenüberwachung sind Pilotprojekte und keine massentauglichen Systeme. Die Koordination auf Systemebene bietet exponentielle Vorteile: Das Potenzial der KI steigt erheblich, wenn sie systemweit zum Einsatz kommt und gleichzeitig Flotten, Infrastruktur, Energieverbrauch und Passagierströme optimiert. Dies erfordert jedoch eine beispiellose Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor.

Das Potenzial der KI steigt erheblich, wenn sie systemweit zum Einsatz kommt und gleichzeitig Flotten, Infrastruktur, Energieverbrauch und Passagierströme optimiert. Dies erfordert jedoch eine beispiellose Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor. Die Kopplung von Mensch und KI ist sicherheitsrelevant: In bestimmten Anwendungsbereichen sorgt die Kombination von KI mit menschlichen Bedienern für mehr Systemsicherheit. In anderen Fällen reduziert das Eingreifen von Menschen sogar die Zuverlässigkeit. Das Verständnis dieser Balance ist jetzt eine strategische Notwendigkeit.

In bestimmten Anwendungsbereichen sorgt die Kombination von KI mit menschlichen Bedienern für mehr Systemsicherheit. In anderen Fällen reduziert das Eingreifen von Menschen sogar die Zuverlässigkeit. Das Verständnis dieser Balance ist jetzt eine strategische Notwendigkeit. Die Umsetzungslücke nimmt zu: Ohne gemeinsame Dateninfrastruktur, interoperable Standards und kohärente Governance-Frameworks besteht die Gefahr einer Zersplitterung in konkurrierende und möglicherweise inkompatible KI-Modelle der verschiedenen Regionen.

Der Studie zufolge liegen viele der Anwendungen mit der größten Auswirkung darunter autonome Flotten, adaptive Verkehrssteuerung und automatisierte Durchsetzung am dichtesten an der zerklüfteten Grenze.

"In den Städten setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass KI nicht nur ein intelligenterer Algorithmus ist, sondern vielmehr die Aufteilung der Kontrolle zwischen Mensch und Maschine verändert", betont Dr. Christian Gasparic, Partner bei Kearney und Global Head des Kearney Advanced Mobility Institute. "Die richtige Balance zu finden, ist heute eine strategische, sicherheitskritische Entscheidung. Sie bestimmt, welche Städte bei der Entwicklung der Mobilitätssysteme der nächsten Generation erfolgreich sein werden."

Kristin White, Head of Transportation Strategy and Partnerships bei Google Public Sector, die an diesem Bericht mitgewirkt hat, ergänzt: "Der öffentliche Auftrag und die Ausrichtung der Problemlösung auf den Menschen sind ausschlaggebend für den Erfolg und die Skalierbarkeit von KI sowie den Aufbau eines sichereren und zuverlässigeren Verkehrssystems."

"Bereits heute unterstützt KI unser Ziel, die Zufriedenheit unserer Kunden zu erhöhen, indem sie sichere, zuverlässige und saubere Bahn- und Busverbindungen in Deutschland und darüber hinaus ermöglicht. Aus dieser Studie geht hervor, dass ihr größter Mehrwert dann erzielt wird, wenn Lösungen auf gesamte Mobilitätssysteme hochskaliert werden", berichtet Dr. Axel Sondermann, Executive Director bei der Deutschen Bahn. "Um das gesamte Potenzial der KI zu erschließen, sind jedoch gemeinsame Standards und eine branchenweite Kooperation notwendig. Wir setzen uns für dieses gemeinsame Ziel ein, um eine bessere und resilientere Mobilität für alle zu schaffen."

Laut dem Bericht hängt der Fortschritt nun weniger von einzelnen Innovationen ab, sondern vielmehr von der Umsetzung des gesamten Ökosystems. Ohne Koordinierung zwischen Behörden, privaten Betreibern und Technologieanbietern könnte das Versprechen der KI-gestützten Mobilität sichere Straßen, saubere Luft und gleichberechtigter Zugang unerfüllt bleiben.

"Wir sind ausgesprochen stolz darauf, diese einzigartige Forschungsinitiative zum Thema künstliche Intelligenz auf der CoMotion GLOBAL in Riad präsentieren zu dürfen", so John Rossant, Gründer und CEO von CoMotion. "Wenn die Welt saubere, inklusive und sichere Verkehrssysteme will, wird der nächste Sprung nicht durch einzelne Durchbrüche erzielt werden, sondern durch Zusammenarbeit. Unsere Aufgabe ist es, Regierungen, Betreiber, Technologen und Städte an einen Tisch zu holen, damit diese Zukunft nicht nur erträumt, sondern auch verwirklicht werden kann."

Über CoMotion

CoMotion ist die weltweit führende Plattform, die die einflussreichsten Führungskräfte, Unternehmen, Start-ups und politischen Entscheidungsträger versammelt, um die Zukunft der Mobilität zu gestalten. Mit Flaggschiff-Veranstaltungen in Riad, Los Angeles und Miami fördert CoMotion einen konstruktiven Dialog und katalysiert Investitionen, die weltweit einen nachhaltigen und gerechten Verkehr vorantreiben.

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.comotionglobal.com.

Über das Kearney Advanced Mobility Institute

Das Kearney Advanced Mobility Institute (KAMI) ist Teil des Foresight-Netzwerks von Kearney und unterstützt Unternehmen, Regierungen und gemeinnützige Organisationen bei der Umsetzung innovativer Mobilitätslösungen. Das Institut ist im gesamten Mobilitätsökosystem tätig und modernisiert und verbessert den Verkehr durch einen einzigartigen datengestützten Ansatz.

Über die MIT Mobility Initiative

Die MIT Mobility Initiative führt Abteilungen und Institutionen des MIT auf einer globalen Plattform zusammen, um die Entwicklung sicherer, sauberer und inklusiver Mobilitätssysteme zu beschleunigen.

