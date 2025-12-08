Die US-Notenbank Fed steht kurz vor einem neuen Zinssenkungszyklus - mit potenziell positiven Folgen für die Börsen im Jahr 2026. Interview mit Volker Schilling von Greiff Capital Management."Die Fed betreibt Feinjustierung, keine Krisenpolitik", so Schilling im Gespräch mit wO TV. Ein erster Schritt um 0,25 Prozentpunkte sei nahezu eingepreist, entscheidend werde die Forward Guidance. Sollte die Fed weitere Lockerungen in Aussicht stellen, könnten Wachstumswerte wie Tech und Communications profitieren - allen voran Big Tech, aber auch Mid Caps wie im Russell 2000. Die EZB hingegen hält still. Der Grund: Anders als die Fed sei sie einzig der Preisstabilität verpflichtet - und mit einer …