DJ XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Köckner & Co haussieren mit Übernahmefantasie

DOW JONES--Am deutsche Aktienmarkt hat sich zum Wochenstart wenig getan. Der DAX schloss 0,1 Prozent höher mit 24.046 Punkten. Viele Börsianer hätten mit Blick auf die für Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank eine abwartende Haltung eingenommen, hieß es. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte wird fest erwartet, die Frage ist, welche Signale die Zentralbank für die Zeit danach senden wird. Die Analysten der Deutschen Bank erwarten, dass Notenbankchef Powell hohe Hürden für weitere Zinssenkungen hervorheben wird, was auf eine Pause im Zinssenkungszyklus hindeuten dürfte.

Ein Lebenszeichen sendete derweil die deutsche Wirtschaft. Nach zuletzt überraschend guten Auftragseingängen der Industrie fiel nun auch die Produktion im produzierenden Gewerbe im Oktober klar besser aus als erwartet.

Am Aktienmarkt sorgte Übernahmefantasie bei der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co für einen Kursschub um fast 30 Prozent. Worthington Steel verhandelt über ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot und führt dazu bereits eine Buchprüfung durch, wie Klöckner mitteilte. Es sei aber noch offen, ob oder unter welchen Bedingungen ein mögliches öffentliches Übernahmeangebot komme. Für die Stimmung seien die Schlagzeilen klar positiv, urteilten die Analysten der DZ Bank. Im Gefolge von Klöckner & Co ging es für die Salzgitter-Aktie um 5,2 Prozent. Dazu trug aber auch eine Kaufempfehlung der UBS bei.

Mit Aufschlägen zeigten sich Rüstungsaktien. Der Sektor scheine die jüngste Konsolidierung abgeschlossen zu haben. Nicht nur zeichnet sich weder ein baldiger Friede noch ein Waffenstillstand in der Ukraine ab, hieß es im Handel. Händler verwiesen außerdem auf die neue Sicherheitsstrategie der USA, mit der die Amerikaner den Druck auf Europa erhöhten. Das fundamentale Umfeld für europäische Rüstungswerte dürfte daher für lange Zeit günstig bleiben. Rheinmetall gewannen 3,6 Prozent, Hensoldt 2,2 und Renk 5,5 Prozent.

TKMS verbesserten sich um 2,7 Prozent. Das Marineschiffbauunternehmen ist im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich und profitabel gewachsen. Der Umsatz kletterte dank Fortschritten beim Bau von drei U-Booten und einem starken Anstieg in der Schiffselektronik um 9,3 Prozent - das bereinigte operative Ergebnisgar um 53 Prozent und übertraf die Analystenprognose deutlich.

Stabilus brachen um 8,0 Prozent ein. Der Hersteller von Gasfedern und hydraulischen Dämpfern enttäuschte mit seinem Ausblick für das neue Geschäftsjahr. Hornbach meldete einen Einbruch des bereinigten Betriebsergebnisses um mehr als ein Fünftel, der Kurs verlor 7,3 Prozent.

Carl Zeiss gaben mit der Nachricht über den Abgang des Unternehmenschefs um 1,8 Prozent nach. Er muss wegen eines von ihm selbst "eingeräumten Verstoßes gegen den internen Verhaltenskodex der Zeiss-Gruppe im Zusammenhang mit einem Interessenskonflikt im Umgang mit einer Person im Zeiss-internen Arbeitsumfeld, der einige Jahre zurückliegt", wie das Unternehmen mitteilte. Der Fall stehe aber nicht im Zusammenhang mit den geschäftlichen Aktivitäten.

Nach einer Herunterstufung auf "Underweight" durch Morgan Stanley verloren Gea im DAX 5,0 Prozent. Die Analysten glauben nicht, dass Gea die Markterwartungen an das Wachstum im kommenden Jahr erreicht. Ebenfalls im DAX setzten Bayer die jüngste Gewinnserie mit einem Aufschlag von 4,7 Prozent fort. Hier stützte eine Hochstufung durch JP Morgan.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.046,01 +0,1% +20,7% DAX-Future 24.065,00 +0,0% +17,9% XDAX 24.044,63 +0,0% +21,2% MDAX 29.665,08 -0,1% +16,1% TecDAX 3.581,98 -0,7% +5,6% SDAX 16.879,00 -0,2% +23,3% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 127,47 -57 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 19 21 0 2.918,3 46,2 3.219,5 46,7 MDAX 18 32 0 492,8 25,6 500,2 24,3 TecDAX 8 21 1 763,7 17,5 692,1 15,2 SDAX 20 46 4 136,4 9,8 102,2 6,7 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 11:54 ET (16:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.