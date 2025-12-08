Jahrelang trugen sie den Aktienmarkt. Jetzt warnt ein Wall-Street-Veteran vor nachlassender Dominanz der Magnificent Seven. Welche Folgen das für Anleger hat und wo jetzt Chancen liegen. Yardeni Research rät Anlegern, ihr Engagement in den sogenannten Magnificent Seven zu drosseln und stattdessen breiter zu investieren. Im Vergleich zum S&P 500 Index dürfte sich die Dominanz der Technologieriesen beim Gewinnwachstum abschwächen. Firmengründer und ...

