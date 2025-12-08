Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) hatte im November eine Wertminderung in Höhe von 0,4% hinzunehmen, so die Experten von Sauren.Die Rentenmärkte hätten im November nur leichte Veränderungen bezogen auf Zinsniveau und Renditedifferenz der einzelnen Segmente gezeigt. In der Folge hätten Staatsanleihen, Unternehmensanleihen sowie Hochzinsanleihen nur geringe Wertveränderungen aufgewiesen. Die Monatsergebnisse der ausgewählten Rentenfonds des Portfolios hätten in einem engen Spektrum zwischen einer Wertminderung in Höhe von 0,4% und einem Wertzuwachs in Höhe von 0,7% gelegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
