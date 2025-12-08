Der Start in die neue Handelswoche verläuft an der Wall Street eher ruhig. Denn viele Anleger halten sich vor dem nächsten Fed-Zinsentscheid am Mittwoch bereits bedeckt. Das gilt aber nicht für die Papiere des Chipherstellers Marvell Technology.Die letzte Sitzung der US-Notenbank Fed findet am kommenden Mittwoch statt. Der Markt erwartet, dass der Leitzins gesenkt wird. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent wird eine Reduzierung um 25 Basispunkte erwartet.Daher starteten die großen Indizes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...