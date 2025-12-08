Anzeige / Werbung

Snowflake (SNOW) Analyse: KI-Fantasie vs. Bewertung - lohnt sich der Einstieg?

Snowflake zählt zu den prägendsten Cloud-Softwareunternehmen der letzten Jahre und hat mit seiner von Grund auf cloud-nativen Architektur einen neuen Standard im Umgang mit Unternehmensdaten gesetzt. Die frühzeitige Fokussierung auf Public-Cloud-Infrastrukturen, die Trennung von Rechenleistung und Speicher sowie die schnelle Entwicklung von einem Data-Warehouse-Anbieter hin zu einer umfassenden "Data Cloud" bildeten die Basis für starkes Wachstum und hohe Relevanz bei datengetriebenen Unternehmen. Der spektakuläre Börsengang 2020 unterstrich das enorme Marktinteresse, auch wenn temporäre Wachstumsdämpfer durch Cloud-Kostenoptimierungen große Kunden nicht ausblieben.

Heute steht Snowflake für ein Plattform- und Ökosystemmodell, das Datenmanagement, Data Sharing, KI-Anwendungen und App-Entwicklung miteinander verbindet. Genau darin liegen die wichtigsten strategischen Hebel für die Zukunft, gleichzeitig aber auch die hohen Erwartungen des Kapitalmarkts. Die Aktie bleibt entsprechend volatil und sensibel gegenüber Zinsen, Bewertungen und Profitabilitätsfortschritten. Trotz operativ solider Entwicklung schwankt der Kurs zwischen langfristiger Wachstumsfantasie und kurzfristigen Bewertungsanpassungen - ein Spannungsfeld, das aktuell auch nach starken Quartalszahlen sichtbar wird und im Video näher beleuchtet wird.

