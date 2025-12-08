Neue Einblicke in die Hintergründe der Finanzindustrie zeigen: Scheinbar nutzen Staatsfonds aktuell den Dip bei Kryptowährungen und kaufen Anteile am Bitcoin. Das steckt dahinter und das bedeutet es für Ihr Investment. Staaten und Bitcoin haben seit jeher ein gespaltenes Verhältnis, doch scheinbar scheinen immer mehr Nationen die Kryptowährung zu kaufen. Larry Fink, CEO des weltweit größten Vermögensverwalters BlackRock, hat dazu kürzlich ein paar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE