Solana Kurs Prognose: ETF Zuflüsse und Fed Liquidität könnten SOL Richtung 200 Dollar pushen

Solana bekommt gerade mehr Aufmerksamkeit als zu jedem Zeitpunkt der letzten Monate. Nach einer spürbaren Korrektur bewegt sich SOL stabil im Bereich von 130 bis 140 Dollar und wirkt, als würde der Markt erneut Kapital aufbauen. Gleichzeitig ziehen die neuen Spot Solana ETFs frisches Geld an, was eine neue Nachfragequelle schafft, die es vor ein paar Monaten nicht gab. In der letzten Woche lagen die Nettozuflüsse bei rund 19 Mio. Dollar, während SOL den Widerstand um 136 Dollar antestet.

Dazu kommt ein makroökonomisches Setup, das Trader wieder optimistischer macht. Sobald die Fed Richtung Lockerung signalisiert, steigt der Risikoappetit, und genau davon lebt Solana. Diese Kombination aus ETF Interesse, Liquidität und Onchain Aktivität ist der Kern der Story, warum SOL plötzlich wieder ein möglicher Kandidat für den Bereich um 200 Dollar ist.

Wie ETF Zuflüsse Solana pushen

Der Startschuss fiel mit dem Bitwise Solana ETF, der direkt rund 420 Mio. Dollar anzog. Kurz danach kam Franklin Templeton, dessen Solana ETF inzwischen mehr als 933 Mio. Dollar umfasst. Für ein Asset, das lange im Schatten von Bitcoin und Ethereum stand, ist das ein klarer Stimmungswechsel.

ETF DATA: @Solana spot ETFs recorded over $45.7M in net inflows yesterday. Total Solana ETF inflows have now reached $651M, with @BitwiseInvest's BSOL accounting for $574M. pic.twitter.com/EY9weTWn7b - SolanaFloor (@SolanaFloor) December 3, 2025

Seitdem fließen immer wieder zweistellige Millionenbeträge in die Produkte, was Volatilität abfedert und Breakouts erleichtert. Besonders auffällig war der jüngste Run mit 21 Tagen anhaltender positiver ETF Nachfrage. Trader sehen darin ein Signal, dass Solana nicht mehr nur ein Retail Narrativ ist, sondern zunehmend institutionelles Kapital anzieht.

Fed Liquidität und Risikoassets: Was das für SOL bedeutet

Wenn die Fed den Ton wechselt, reagiert der Kryptomarkt oft als erstes. Weniger straffe Geldpolitik bedeutet mehr Liquidität, und diese Liquidität sucht meist Rendite. Tech Aktien profitieren zuerst, Altcoins mit hoher Beta folgen.

Solana gehört traditionell zu den Assets, die in solchen Phasen stärker laufen als der breite Markt. Wenn der Markt für 2026 ein Umfeld mit moderaten Zinsen einpreist, rückt SOL automatisch in die engere Auswahl der High Conviction Trades. Dazu passen die stetigen ETF Zuflüsse, die Solana zusätzlich stabilisieren.

Technische Marken, die den Weg zu 200 Dollar öffnen könnten

Das aktuelle Chartbild ist strukturiert und relativ klar. Der Markt respektiert die Zone von 124 bis 130 Dollar als Support. Darüber wartet der entscheidende Bereich bei 145 bis 150 Dollar, der für einen nachhaltigen Trendwechsel stehen könnte.

Erst ein sauberer Ausbruch über diese Zone, am besten mit klar steigendem Volumen, würde die Tür zum Bereich über 180 Dollar öffnen. Dort lag im Sommer ein lokales Hoch, das viele Trader wieder im Blick haben. Prognosen zwischen 250 und 280 Dollar bis Ende 2025 sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern basieren auf Onchain Aktivität, TVL Wachstum und ETF Nachfrage.

Solana Preis, 8. Dezember 2025 - Quelle: CoinMarketCap

Fundamentale Stärke im Solana Netzwerk

Der fundamentale Case für Solana bleibt stark. Das Netzwerk zählt nach wie vor zu den aktivsten Chains im DeFi Bereich und zieht konstant Entwickler und Nutzer an. Niedrige Gebühren und hohes Transaktionsvolumen sind dabei die größten Vorteile.

Dazu kommen reale Anwendungsfälle. Western Union baut zum Beispiel sein Stablecoin Remittance Projekt auf Solana auf, um internationale Transfers günstiger zu machen. Das verleiht dem Netzwerk Glaubwürdigkeit über die Kryptoszene hinaus. Außerdem sorgt die Breakpoint Konferenz für zusätzlichen Hype, da das Ökosystem dort fast immer neue technische Entwicklungen präsentiert.

Risiken, die man nicht ignorieren sollte

Der Weg nach oben ist kein Selbstläufer. ETF Zuflüsse können jederzeit drehen, und einzelne Outflow Tage von 10 Mio. Dollar und mehr hat der Markt schon mehrfach gesehen. Makro bleibt ebenfalls ein Risiko, falls die Fed länger restriktiv bleibt als erwartet.

Auch technologische Risiken sind nicht ausgeschlossen. Diskussionen über Sicherheitslücken in Hardware Wallets oder Solana Phones können das Sentiment kurzfristig drücken. Dazu kommt der Wettbewerb mit anderen Layer 1 und Layer 2 Projekten, die aggressiv um Marktanteile kämpfen.

Bitcoin Hyper als spekulative Zusatzchance neben Solana

Parallel zu Solana richtet sich der Blick vieler Trader auf Bitcoin Hyper, ein Layer 2 Projekt, das Bitcoin über eine Solana Virtual Machine Ebene schneller und flexibler machen will. Die Idee trifft den Nerv der Zeit.

Die Presale Zahlen sprechen für sich. Bitcoin Hyper liegt mittlerweile bei rund 28,5 bis über 29 Mio. Dollar eingesammeltem Kapital und zieht zusätzliches Interesse über Staking Yields im Bereich von 40 bis 43 % APY an. Für viele Investoren ist das die typische High Beta Wette, die neben einem Bluechip wie Solana im Portfolio sitzt.

Wenn der Markt bullisch wird und Solana Richtung 180 bis 200 Dollar dreht, sind es genau diese Projekte, die in der frühen Phase eines Zyklus oft überproportional laufen. Risiko ist höher, aber das potentielle Upside ebenfalls.

Fazit: Worauf Trader jetzt achten sollten

Solana steht an einem spannenden Punkt. Die ETF Nachfrage ist real und stetig. Die technischen Marken sind klar definiert. Das Makro Bild scheint sich leicht zugunsten von Risikoassets zu drehen. Ein Durchbruch über 145 bis 150 Dollar wäre das Chart Signal, auf das viele warten.

Gleichzeitig entwickelt sich das Solana Ökosystem fundamental weiter und zeigt starke Aktivität in DeFi, Payments und realweltbezogenen Use Cases. Parallel dazu wächst Bitcoin Hyper als spekulatives Layer 2 Play, das vom gleichen Liquiditätszyklus profitieren könnte.

Kurz gesagt, SOL ist wieder im Rennen. Und wenn Liquidität, Technik und Narrative im Gleichschritt laufen, ist der Bereich um 200 Dollar weniger weit entfernt, als es vor ein paar Wochen noch aussah.