Solana, XRP und Chainlink steigen stark, während Anleger jetzt nach welche Krypto kaufen suchen

Der Markt schwankt, aber die zentrale Frage bleibt, welche Krypto kaufen, wenn der nächste Altcoin Zyklus anrollt. Bitcoin ringt weiter mit seinen Hochs, während Kapital zunehmend in Projekte fließt, die echten Nutzen liefern. Solana, XRP und Chainlink stehen dabei klar im Mittelpunkt. Parallel tauchen Newcomer wie PepeNode als spekulative High Risk Ergänzung auf.

Hier die aktuelle Lage, warum diese 4 Coins so präsent sind und wie sie in verschiedene Anlegerprofile passen.

Marktüberblick: warum Altcoins gerade im Fokus stehen

2025 war ein wilder Ritt. Bitcoin fiel deutlich unter sein Rekordhoch, Ethereum und Solana verloren kurzfristig fast ein Drittel ihres Werts. Trotzdem bleibt die Stimmung erstaunlich stabil. Digitale Asset ETPs verzeichneten zuletzt rund 716 Mio USD Zuflüsse, ein Signal, dass institutionelles Kapital die jüngste Volatilität eher als Einkaufsmoment liest.

Der Fokus verschiebt sich klar in Richtung Altcoins mit Substanz. Infrastruktur, Zahlungen, Tokenisierung, all das performt besser als reine Hype Tokens. Solana, XRP und Chainlink stehen damit perfekt im Trend.

Solana: der aktuelle Leader im Smart Contract Sektor

Solana pendelt aktuell um die 135 USD Marke, nachdem die Zone zwischen 127 und 130 USD gehalten hat. Die Analystenmarken liegen klar definiert, kurzfristig 150 bis 165 USD, mittelfristig ein erneuter Test der 200 USD Region.

Die Gründe sind offensichtlich. Solana ETFs haben inzwischen mehr als 400 Mio USD an institutionellen Zuflüssen gesammelt. On Chain boomt das Volumen, DeFi wächst und Memecoins sorgen für massive Aktivität. Dazu kommt Firedancer, ein Upgrade, das die Finalität in den Bereich von 100 bis 150 Millisekunden drücken soll. Das macht Solana zu einer ernsthaften High Performance Alternative gegenüber Ethereum.

Für Anleger, die welche Krypto kaufen wollen, die Geschwindigkeit, Useraktivität und institutionelles Interesse vereint, führt an Solana kaum ein Weg vorbei.

XRP: die Rückkehr der globalen Zahlungsinfrastruktur

XRP bewegt sich stabil über 2,08 USD und hält damit seine wichtigste Unterstützung. Das ETF Interesse steigt ebenfalls. XRP ETPs nähern sich der Marke von 1 Mrd USD Assets under Management.

Nach dem juristischen Befreiungsschlag gegen die SEC hat Ripple begonnen, seine Infrastruktur aggressiver auszurollen. In Singapur wurde die MPI Lizenz erweitert, wodurch Ripple nun vollständig regulierte Cross Border Zahlungen, Liquiditätslösungen und On Off Ramps anbieten kann.

Der RLUSD Stablecoin wächst ebenfalls schnell und liegt inzwischen bei rund 1,3 Mrd USD Marktkapitalisierung. Je mehr Zahlungsströme darüber laufen, desto enger verknüpft sich das XRP Netzwerk mit dem realen Finanzsystem. Für Anleger, die auf regulierte Blockchain Infrastruktur setzen, bleibt XRP damit eine zentrale Option.

Chainlink: das unsichtbare Rückgrat der Tokenisierung

Chainlink hat dieses Jahr seinen wohl stärksten Institutionenmoment. Das Netzwerk ist das führende Oracle System, ohne das große Teile von DeFi, Cross Chain Anwendungen und Real World Asset Tokenisierung gar nicht funktionieren würden.

Die harten Zahlen unterstreichen das. Chainlink verzeichnete rund 52,8 Mio USD wöchentliche ETF Zuflüsse, mehr als 50 % des gesamten AUM. Ein Rekord.

Produktseitig öffnet Chainlink die Tür für klassische Finanzhäuser. Module wie CRE verbinden Smart Contracts mit traditionellen Nachrichtenstandards, während CCIP sich als bevorzugtes Cross Chain Protokoll für Banken positioniert. Partnerschaften mit Projekten wie Ondo zeigen, wie relevant das in der Praxis bereits ist.

Für jeden, der welche Krypto kaufen möchte, die direkt in der kommenden Tokenisierungswelle verankert ist, wirkt LINK fast schon wie ein Pflichtbaustein.

PepeNode: wachsender Newcomer mit Community Drive

PepeNode spielt bewusst im spekulativen Bereich, aber der Ansatz sticht heraus. Das Projekt kombiniert Meme Culture mit einer gamifizierten Mining Plattform, bei der Nutzer virtuelle Knoten und Maschinen bauen, die wiederum Meme Coins produzieren.

Der Presale liegt laut aktuellen Zahlen über 2,1 Mio USD und steigt stufenweise im Preis. Die Bewertung bleibt im niedrigen Millionenbereich, typisch für frühe High Risk Projekte.

PepeNode ist kein defensives Investment. Es ist ein optionaler Satellit für Anleger, die bereit sind, kleine Summen in Projekte zu stecken, die bei Momentum Runs überproportional steigen können.

Vergleich der vier Optionen, welches Profil passt zu welchem Anleger

Solana ist die Wahl für alle, die auf Geschwindigkeit, DeFi Wachstum und starke ETF Zuflüsse setzen. Hohe Chance, aber auch höhere Schwankung.

XRP spricht Anleger an, die auf regulatorisch saubere Infrastruktur und reale Finanzintegration setzen. Der Coin bleibt eng an Zahlungsverkehr und Liquiditätslösungen gebunden.

Chainlink ist das ruhige Rückgrat, nicht flashy, aber absolut zentral für Tokenisierung und institutionelle Adoption. Perfekt für Anleger, die auf Infrastruktur statt Hype setzen.

PepeNode ist das Experiment. Kleine Einsätze, klarer Zeithorizont, voll bewusstes Risiko. Dafür die Chance auf überdurchschnittliche Moves.

Fazit: welche Krypto kaufen im aktuellen Marktumfeld

Die Frage welche Krypto kaufen lässt sich 2025 besser beantworten als noch vor einigen Monaten. Die Fundamentaldaten sprechen eine klare Sprache. Solana, XRP und Chainlink sind die stabilsten Wachstumsnarrative im Altcoin Markt, getragen von ETF Geld, Lizenzen und echter Infrastruktur.

PepeNode ergänzt dieses Trio als spekulativer Außenseiter. Wer sein Portfolio modern und gleichzeitig divers aufstellen will, kombiniert die drei Fundamentaltitel mit einer kleinen Wette auf den Newcomer.

So bleibt das Setup offensiv genug für einen Altcoin Run, aber nicht unkontrolliert riskant.