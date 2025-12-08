Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten ist in der letzten Woche ein Teil der Gewinne aus der Vorwoche wieder abgegeben worden, so die Analysten der DekaBank.Französische Staatsanleihen (OATs) hätten dabei underperformt, während italienische Staatsanleihen (BTPs) im Vergleich zu Bunds leicht outperformt hätten und der 10-jährige BTP-Bund-Spread unter die Marke von 70 Basispunkten (Bp) gefallen sei. Wochengewinner seien einmal mehr High Yield-Anleihen gewesen. Neben der kurzen Duration des Index habe vor allem die Kurserholung an den Aktienmärkten und die damit positive Stimmung für Credit die Performance unterstützt. Der iTraxx Crossover sei im Wochenvergleich um 2,5 Bp auf das niedrigste Niveau seit dem letzten technischen Roll-Termin im September gesunken. (Märkte im Fokus vom 08.12.2025) (08.12.2025/alc/a/a) ...

