Dublin (www.anleihencheck.de) - In ihrer Sitzung am 10. Dezember dürfte die US-Notenbank ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken und damit den Zielkorridor für die Federal Funds Rate auf 3,50 bis 3,75 Prozent reduzieren, so Daniel Loughney, Anleihechef bei Mediolanum International Funds.Zwar habe Fed-Vorsitzender Jerome Powell bei seiner letzten Rede davor gewarnt, eine Zinssenkung im Dezember als sicher zu betrachten. Zuletzt habe der Arbeitsmarkt jedoch deutlich geschwächelt: Der ADP National Employment Report, der am 3. Dezember erschienen sei und als guter Indikator für den späteren Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft gelte, zeige einen Anstieg der Entlassungen. Dies werde die Fed bei ihrer Entscheidung zugunsten einer Zinssenkung wahrscheinlich bestätigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...