Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vor dem Hintergrund unspektakulärer Wirtschaftsdaten setzte der deutsche Aktienindex in der vergangenen Handelswoche seine Erholung fort, so die Analysten der DekaBank. Die Diskussionen um die deutsche Rentenreform dürften an den Kapitalmärkten nur dann zum Thema werden, wenn die Bundesregierung über diese Entscheidung stolpern würde, was politische Instabilität in Deutschland auslösen könnte. Nach den jüngsten Diskussionen um die Werthaltigkeit der US-Technologieunternehmen habe es zuletzt auch wieder zuversichtliche Stimmen gegeben. Die sehr ertragreichen Geschäftsmodelle der Plattformunternehmen würden hohe Investitionen in Produkte ermöglichen, die einen großen Nutzwert für Unternehmen und private Haushalte versprechen würden, d.h. in der Branche gebe es genügend Substanz. Ob allerdings die gegenwärtigen Erwartungen vollumfänglich erfüllt und welche Unternehmen die größten Gewinner der Entwicklung sein würden, bleibe ungewiss. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...