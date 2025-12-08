© Foto: Karl-Josef Hildenbrand - dpa

Die Anteile des Deutschen Medizintechnikunternehmens Carl Zeiss Meditec könnten im kommenden Jahr vor einer Trendwende und höheren Kursen stehen. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Carl Zeiss Meditec Für den Deutschen Aktienmarkt neigt sich ein überdurchschnittlich erfolgreiches Börsenjahr seinem Ende entgegen. Nicht nur am Gesamtmarkt, auch bei zahlreichen Einzelwerten konnten Anlegerinnen und Anleger attraktive Renditen erzielen. Doch nicht alle Unternehmen waren gleichermaßen erfolgreich. So hat beispielsweise die anhaltende Industriekrise nicht nur hierzulande, sondern weltweit zu einer Underperformance von Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe geführt. In anderen …