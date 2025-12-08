Darmstadt/Weiterstadt (ots) -Viale Çaçan erhält den "Derma-Beauty-Star"Das hoch spezialisierte Kosmetikinstitut "Ira. Beauté - Dermakosmetisches Fachinstitut" von Frau Viale Çaçan (ausgesprochen: "Chachan") darf sich seit heute "1. Fachinstitut für Dermakosmetik in Darmstadt" nennen. Das ist das Ergebnis eines ausführlichen Zertifizierungsverfahrens durch den Linn-Verlag aus Herdecke in NRW. Hierzu gratulierte heute offiziell der Fachbuchautor Paul Reinhold Linn und überreichte heute ein Zertifikat für "ein herausragendes Engagement in der Dermakosmetik". Die Zertifizierung ist in Kosmetik-Fachkreisen hoch angesehen. Sie bestätigt dem ausgezeichneten Kosmetik-Institut ein exzellentes Gesamtkonzept aus apparativer und Wirkstoff-Kosmetik zur nachhaltigen sofortigen Verbesserung des Hautbildes. Diese Auszeichnung erfolgt marken- und umsatzunabhängig betont der Linn-Verlag. Frau Viale Çaçan erhält als besondere Auszeichnung das Gütesiegel "Derma Beauty Star".Der Wandel in der Kosmetikbranche ist nicht mehr zu übersehen. Die passive Pflege und Erhalt des Hautbildes (die klassische Kosmetik) reichen den heutigen Kundinnen und Kunden nicht mehr aus. Die Nachfrage geht vielmehr in Richtung aktiver kosmetischer Maßnahmen zur zeitnahen Hautregeneration und Hauterneuerung. "Erfolgreiche Kosmetik-Institute stellen sich hierauf unternehmerisch ein und entwickeln zunehmend Konzepte für eine sofort sichtbare und gleichzeitig nachhaltige Hautbildverbesserung. Das Institut von der staatlich anerkannten Kosmetikerin Viale Çaçan gehört ganz klar zu den auf diesem Gebiet besonders innovativen Instituten." Mit diesen Worten gratuliert Paul Reinhold Linn der Kosmetikerin und Unternehmerin.Frau Çaçan will ihren Kunden mehr bieten als nur einen üblichen "Bestandsschutz der Haut": "Unser dermakosmetischer Ansatz geht tiefer. Das "Zauberwort"heißt Integration von "apparativer Kosmetik"! ... Die Fachkosmetikerin ist sich Ihrer Sache sehr sicher: "Ich starte mit einer hoch professionellen Hautanalyse und lege anschließend mit meiner Kundin konkrete gemeinsame Behandlungsziele für die Wiederherstellung fest. Ich kann meinen Kundinnen eine sichtbare und zeitnahe Wirkung auf und in der Haut garantieren! Denn wir arbeiten nicht nur auf der Haut, sondern an und in der Hautzelle. Denn die Dermakosmetik ist definiert als: "Die sinnvolle Kombination aus apparativer Kosmetik und dem Einsatz von Wirkstoffkosmetik mit dem Ziel einer sofortigen, sichtbaren und nachhaltigen Hautbildverbesserung", erklärt die Fachkosmetikerin den Unterschied. Um einen solchen Ansatz mit einem hohen Qualitätsstandard anbieten zu können, hat die Weiterstädter Unternehmerin sehr viel investiert. Zum Beispiel in die Entwicklung einer eigenen Behandlungsstrategie für die kosmetischen Behandlungen im Institut und für zuhause, als auch einen sehr hohen apparativen (NiSV-konformen) Standard, Fachkundiger Sachkundeunterweisung und eines dermakosmetischen Gesamtkonzeptes."Die Auszeichnung bestätigt Viale Çaçan einen sehr hohen Qualitätsstandard, den es augenblicklich nur ca. 250-mal in Europa und größtenteils deutschsprachigen Raum und nun eben auch hier in Weiterstadt bzw. Darmstadt gibt!"Nähere Infos zum "Derma Beauty Star": http://www.derma-beauty-star.dePressekontakt:Paul Reinhold Linn - Linn Verlag Ltd. & Co. KG - Kirchender Dorfweg 144 - 58313 HerdeckeTel: 0173-9819248 - Fax: 02330-9841545 - E-Mail: mail@linn-verlag.deOriginal-Content von: Ira Beauté, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181608/6175126