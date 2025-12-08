The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.12.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.12.2025
ISIN Name
GB00B10RZP78 UNILEVER PLC LS-,031111
JP3545240008 TECHNOPRO HOLDINGS INC.
US6174468V45 MORGAN STANL 20/26 FLR
US7311051020 POLESTAR AUTO.ADR/C1
US7311052010 POLESTAR AUTO.ADR/A
US74346Y1038 PROS HLDGS INC.
US9047677045 UNILEVER ADR/1 LS-,031111
