Die Börsen-Legende Warren Buffett ist an der Börse für sein glückliches Händchen bekannt. So hat der CEO von Berkshire dieses Jahr gehandelt.In den vergangenen zwölf Monaten hat Buffett netto mehr als 184 Milliarden US-Dollar an Anteilen abgestoßen. Der legendäre Investor hat sich schrittweise von großen Positionen in Apple und Bank of America getrennt - ebenso wie von Capital One Financial, Citigroup, Nu Holdings, Nucor, DaVita, VeriSign und D.R. Horton. Laut den neuesten SEC-Daten zum 30. September verfügt Berkshire nun über einen Rekordbestand von 381 Milliarden US-Dollar in bar und in kurzfristigen US-Staatsanleihen. Es ist nicht das erste Mal, dass Buffett die Markt-Exponierung von …