© Foto: Nikolas Kokovlis - picture alliance / NurPhoto

Der US-amerikanische Technologiekonzern Meta muss die personalisierte Werbung in Europa einschränken, um nach einer Millionenstrafe weiteren Ärger mit der EU zu vermeiden.Die Europäische Union hat bekanntgegeben, dass Meta seinen Facebook- und Instagram-Nutzern künftig die Möglichkeit bieten wird, weniger personalisierte Werbung zu sehen. Mit dieser Maßnahme reagiert der US-Konzern auf eine Geldstrafe in Höhe von 200 Millionen Euro und soll damit mögliche weitere Konflikte mit der EU vermeiden. Zuvor bereitete die EU ein Kartellverfahren gegen Meta vor, um zu untersuchen, ob die KI-Integration in WhatsApp dem Konzern unfaire Vorteile verschafft. Weniger Daten, mehr Kontrolle Ab Januar …